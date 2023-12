Na haar boerenjaar in 2023: Lotte Kopecky klaar en duidelijk over haar ambities in 2024

Lotte Kopecky pakte op het Sportgala als eerste wielrenster de prijs van Sportvrouw van het Jaar. De ambities voor 2024 zijn ook duidelijk voor Kopecky.

Zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, een rit en een tweede plaats in de Tour, twee wereldtitels op de baan en het WK op de weg als hoogtepunt. Het was een boerenjaar voor Lotte Kopecky.

De blik van Kopecky is ondertussen al op 2024 gericht. Daarvoor heeft ze een lange rustperiode genomen, nadat haar seizoen al eind september eindigde. Daardoor is ze veel tijd thuis geweest.

Eerst het voorjaar, dan de Spelen

Maar die rustperiode is wel al even voorbij. "Ik ben net terug van een stage in Livigno en vertrek morgen naar Spanje", zei ze bij Sporza. Daar start de voorbereiding op 2024.

"Eerst zijn al mijn pijlen gericht op het voorjaar om daar te scoren en dan met een goed gevoel de voorbereiding op de Olympische Spelen aan te vatten", zei de wereldkampioene nog.

Haar jaar begint Kopecky al half januari op de piste, met het Europees kampioenschap in Apeldoorn. Daarna gaat de focus richting de weg met de Omloop Het Nieuwsblad als eerste koers.