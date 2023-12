Wout van Aert heeft duidelijke mening over een verhuis naar Spanje in de winter

Wout van Aert is met zijn ploeg Jumbo-Visma vertrokken op stage. Voor het eerst deze winter, want hij bleef de hele tijd in België.

Na zijn eerste cross in België en nog een trainingsdag is Wout van Aert dus vertrokken met Jumbo-Visma naar het Spaanse Denia. Daar blijven ze zo'n tien dagen, op 21 december is er ook de teampresentatie.

Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mathieu van der Poel of Remco Evenepoel is het voor Wout van Aert zijn eerste keer dat hij naar Spanje trekt. En Van Aert zal ook in de toekomst niet snel naar Spanje trekken.

Verhuis naar Spanje?

Van Aert genoot de voorbije weken namelijk van veel tijd bij zijn gezin, zijn vrouw Sarah en zijn twee zoontjes Georges en Jerome. Die zou hij in Spanje dan ook moeten missen in de winter.

"Voor mij zou het niet werken", zegt Van Aert bij HLN. "Voor mij is familie belangrijk. Ik ben heel graag thuis, bij mijn vrouw en mijn kinderen, bij mijn familie en mijn vrienden."

Zelfs als zijn vrouw Sarah en zijn kinderen zouden mee verhuizen naar de Spanje zou Van Aert het niet zien zitten. "Zelfs dan zou ik me heel snel eenzaam voelen."