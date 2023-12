Remco Evenepoel laat niet in zijn kaarten kijken: "Het moet een verrassing zijn"

Remco Evenepoel bereidt zich volop voor op het nieuwe wielerjaar. 2024 zal echter iets totaal anders worden dan dit jaar.

De doelstellingen van Remco Evenepoel voor volgend jaar liggen vooral in de Tour de France. Het wordt zijn eerste deelname en Evenepoel wil er meteen laten zien wie hij is.

Of hij ook zal meespelen voor de eindzege valt nog af te wachten. De editie van 2024 bestaat uit een verschrikkelijk zwaar parcours en eindigt ook in Nice in plaats van in Parijs. Niet met een sprintetappe, maar een fikse tijdrit.

Ook de Olympische Spelen worden een doel op zich voor Evenepoel. Al die andere doelstellingen dan andere jaren vragen ook voor een gewijzigde voorbereiding. Dat zal ook zijn gevolgen hebben waar Evenepoel zal koersen.

“Waar ik herbegin?”, lacht Evenepoel bij Het Nieuwsblad. “Dat mag nog niet geweten zijn, het moet een verrassing zijn. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik voor Luik geen enkele hoogtestage zal afwerken. Het wordt een seizoen met weinig wedstrijden.”