Ex-ploegleider zit met een droom: "Besproken met Jean-Marie Dedecker"

Rudy Pevenage was de verzorger en vertrouwenspersoon van Jan Ullrich. Hij zit nog met een grote droom over zijn renner van vroeger.

Rudy Pevenage is ondertussen 69 jaar oud. De ex-renner is vooral bekend als persoonlijk verzorger en begeleider van de Duitser Jan Ullrich. Toen die in 2006 verdacht werd van dopinggebruik en ontslagen werd door T-Mobile Team moest ook Pevenage vertrekken. Hij zou gewerkt hebben als tussenpersoon tussen Ullrich en de Spaanse sportarts Eufemiano Fuentes.

Pevenage woont ondertussen in Middelkerke en zit nog met een grote droom. “Ik ben hier lid van twee fietsclubs”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen. “Mijn grote droom is om Jan Ullrich nog eens naar Middelkerke te halen. Ik heb het er met burgemeester Jean-Marie Dedecker onlangs nog over gehad en hij zei dat hij me met de stad volledig zou ondersteunen, mocht het me lukken.”

Pevenage vindt dat het allemaal niet juist gelopen is in het verleden. “Ik heb daar zelf ook geweldig van afgezien. Niet alleen van hoe Jan plots verafschuwd werd, maar ook omdat samen met die van Jan ook mijn carrière en job afgenomen werd. Sindsdien had ik immers een stempel op mijn hoofd, waardoor ik nooit meer een tweede kans heb gekregen in het wielrennen.”

Want er waren ook anderen die dat wel kregen. “Er zijn mannen, denk bijvoorbeeld aan Ivan Basso of Alejandro Valverde, die na een korte straf hun plek in het peloton weer konden innemen, maar dat was voor Jan door de mentaliteit in Duitsland en hoe hij daar aan de schandpaal is genageld onmogelijk geweest. En hetzelfde geldt voor mij.”