🎥 Jumbo Visma neemt op knappe wijze afscheid van supermarktketen als naamsponsor

Jumbo Visma zal vanaf volgende maand Visma Lease a Bike heten. Supermarktketen Jumbo is dan niet langer hoofdsponsor van de wielerploeg van Wout van Aert.

Jumbo Visma verdwijnt als naam van de Nederlandse wielerploeg. Supermarktketen Jumbo betaalt voor het nog afgesproken seizoen 2024, maar is geen naamsponsor meer. Die taak wordt overgenomen door Lease a Bike.

In een knappe video heeft directeur Richard Plugge afscheid genomen van zijn partner en de ondertussen al overleden grondlegger Karel van Eerd van Jumbo. “Samen winnen, dat begon met je vastberaden handdruk op 23 oktober 2014”, klinkt het. “Groot durven denken, zoals jij het noemde.”

Precies een jaar geleden overleed Van Eerd. “In 2022 beleefden we een hoogte- en dieptepunt. We wonnen voor het eerst geel in Parijs, maar we verloren jou als inspiratiebron om ons heen. Je DNA leeft voort in ons.”

“Blijven denken in kansen, lef tonen, innoveren en focussen op talent: dan maken we het onmogelijke mogelijk. Je hebt sportsponsoring een nieuwe dimensie gegeven. Je blijft onderdeel van onze familie en rijdt mee in onze harten. Jij als founding father, Jumbo als founding partner.”