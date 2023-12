Laatste crossseizoen voor Van der Poel? Roodhooft geeft de uitleg

Mathieu van der Poel start zaterdag voor het eerst deze winter in een cross. Dat doet hij op de X20 Badkamers Trofee in Herentals.

Een weekje vroeger dan hij oorspronkelijk gepland had duikt Mathieu van der Poel het veldritseizoen in. Dat kan niet anders betekenen dan dat hij er helemaal klaar voor is.

De Grote Drie rijden bijzonder weinig crossen, maar het is vooral opvallend dat zowel Wout van Aert als Tom Pidcock niet zullen meedoen aan het wereldkampioenschap. “Jammer voor de sport. Laat ik het daarop houden”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck aan Het Nieuwsblad.

Het is vooral uitkijken hoelang Van der Poel nog zal crossen, want hij gaf al aan dat hij wil stoppen. Zien we hem voor het laatst in het veldrijden?

“Ik hoop van niet, maar voor een stuk snap ik Mathieu wel: een cross is ook elke keer een mentale inspanning in een grote massa mensen. Maar als ik nu zijn training heb gezien in het bos in Lichtaart, dan heb ik wel de indruk dat hij alles wat hij daar mag/moet/kan doen nog heel leuk vindt.”