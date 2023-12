Wielerlegende vlakaf over Wout van Aert: "Hoe kinderachtig"

Wout van Aert rijdt volgend jaar zo goed als zeker de Giro d'Italia. Volgens sommige bronnen doet hij dat zelfs met het oog op het klassement.

Rik Van Looy wordt op 20 december 90 jaar oud. De wielerlegende fileert bij Het Nieuwsblad alles wat met het Belgische wielrennen te maken heeft in een spraakmakend interview.

Zo ook over Wout van Aert, die de Giro zal rijden. “De Ronde van Italië is veel lastiger dan de Tour de France, vroeger toch. De bergen waren er precies altijd hoger. Ik ben al blij dat Van Aert zegt dat hij niet voor een klassement gaat”, klinkt het.

“Wat kan zo’n klassement voor hem zijn? Bij de tien eerste? Dat is toch niks voor een coureur als hij. Dat hij maar schoon naar Italië gaat om ritten te winnen. En zelfs dat… Al die Tourritten die hij al gewonnen heeft, dat zegt niks, hé. Van Aert moet klassiekers winnen.”

Voor Van Looy zal het er niet meer uitkomen bij Van Aert. “Het duurt al te lang. Volgend jaar wordt hij dertig. Na Milaan-Sanremo dacht ik dat hij vertrokken was. Maar dat is intussen vier jaar geleden. Afgelopen jaar opnieuw. Cru gesteld: hij heeft niks gewonnen, hé.”

En dan moet Van Looy zich nog uitlaten over Gent-Wevelgem die hij weggaf aan ploegmaat Christophe Laporte. “Hoe kinderachtig. Hij is de beste coureur in koers, zijn ploegmaat heeft niet meer dan zijn job gedaan door zijn kopman te helpen, en dan zegt hij: hier, wint gij maar. Dat slaat toch nergens op.”