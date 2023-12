Tom Pidcock schiet raak op dag twee: "Of ik nu programma ga wijzigen?"

Tom Pidcock heeft op zijn tweede dag in het veld meteen zijn eerste race weten te winnen. En daarmee verbaasde hij ook een beetje zichzelf.

"Het was niet simpel, maar ik kan blij zijn met deze overwinning. Ik heb geleerd dat het hier pas telt in de laatste rondes en dat je niet te snel te diep mag gaan, zodat je over hebt op het einde. In het einde kan je hier nog veel verliezen", aldus Pidcock in een eerste reactie bij Telenet Play Live.

Een keer getraind, zaterdag en zondag race

"Ik voelde dat ik de kans had om te winnen toen ik terug kwam na mijn kettingprobleem. Ik mag niet klagen, het is een leuke start voor mijn crosseizoen. Ik trainde één keer en dan gisteren en vandaag een race. Ik ben eigenlijk zelf ook verbaasd dat ik er klaar voor was."

"Ik reed wel een beetje met mijn mountainbike. Gisteren was mijn techniek al niet slecht, ik heb veel getraind en mijn basisconditie is vrij goed. Ik ga mijn programma nu niet wijzigen en ga nu goed de kerstperiode in om vol te knallen."