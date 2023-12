📷 Ex-voetballer Remco Evenepoel staat nog eens op een veld, maar wel in speciale rol

Afgelopen zaterdag trokken de renners van Soudal Quick-Step nog naar de voetbalwedstrijd tussen Valencia en FC Barcelona. En voetbal speelde ook zondag een rol bij de Belgische WorldTour-ploeg.

De staf van Soudal Quick-Step nam het tegen elkaar op in de jaarlijkse Calpe Cup van de ploeg. Team Soudal, met ploegleider Wilfried Peeters, nam het op tegen Team Quick-Step, met ploegleider Davide Bramati.

Ex-voetballer Remco Evenepoel mocht dus niet meedoen als speler, maar kreeg wel een andere speciale rol. Hij mocht de wedstrijd in goede banen leiden als scheidsrechter.

Another edition of the now famous Calpe Cup ⚽️ came to a conclusion Sunday evening 🙌



Can you guess who won? pic.twitter.com/cTnVUqxsEi