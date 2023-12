Ondergaat ook het wielrennen een stevige transformatie? "Dictatorschap komt ten einde"

De Super League in het voetbal werd door de UEFA (de Europese voetbalorganisatie, nvdr.) en FIFA (wereldvoetbalbond, nvdr.) stevig op de korrel genomen. Zij dreigden met sancties tegen de clubs die het initiatief namen voor de Super League.

Maar het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de voetbalbonden hun macht en monopolie hebben misbruikt. Initiatieven zoals de Super League moeten dan ook een gelijke kans kunnen krijgen om georganiseerd te worden.

Dat kan ook zijn invloed hebben op het wielrennen. De macht van de Internationale Wielerunie UCI en Tourorganisator ASO kan vergeleken worden met die van de UEFA en de FIFA in het voetbal.

Enkele wielerploegen willen ook al een nieuwe competitie oprichten, OneCycling. Onder meer Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step zijn daar de initiatiefnemers van. Johan Bruyneel reageerde ook al op het nieuws van de uitspraak.

"Ik zou graag een vlieg op de muur zijn bij de UCI en het kantoor van president David Lappartient deze ochtend. Het wordt tijd dat het dictatorschap van sportbonden tot een einde komt. Dit is geweldig nieuws voor het profwielrennen"

Would love to be a fly on the wall in @UCI_cycling @UCI_media @DLappartient office this morning.

It’s about time that sporting federation’s dictatorships come to an end. Great news for pro-cycling! https://t.co/SGnoWHCvZU