Van der Poel maakt indruk met bolide van ... 260.000 euro, Paul Herygers en Rik Torfs hebben snedige reactie in huis

Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de cross? Dat zorgt meteen voor een nieuw soort elan. Het is op allerlei manieren merkbaar én het geeft ook de nodige allure. Van der Poel kwam alvast in stijl toe in Antwerpen.

Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel strijden in de Wereldbekermanche in Antwerpen voor het eerst dit seizoen alledrie tegen elkaar. En dat heeft zo zijn gevolgen, ook voor de ticketverkoop. Zaterdagmiddag waren er al meer dan 11.000 tickets de deur uit. Aan populariteit geen gebrek. Zowel van Aert als van der Poel moesten uiteraard veelvuldig op de foto en deden dat zoals steeds gewillig. De Nederlander kwam wel in stijl aan in Antwerpen: in een gouden Lamborghini. “Van der Poel arriveert dit keer in gouden Lamborghini van minstens 260 000 euro.” Op een veldritparcours lijkt mij dat nog een grotere prestatie dan met de fiets. — Rik Torfs (@torfsrik) December 23, 2023 "Dit heeft er altijd al bijgehoord. Het doet denken aan Liboton, die ook verschillende sportwagens had. Die had ooit een Lotus en verschillende Porsches. Het is show, maar het hoort er echt een beetje bij. Dit kan je niemand kwalijk nemen", reageerde Paul Herygers bij Sporza. De hele dag houden we u vanuit Antwerpen op de hoogte met een liveverslag, interviews vooraf en achteraf. Hou Wielerkrant dus zeker in de gaten de komende uren!