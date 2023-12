Voorbode? Twee Belgen op het podium, maar Nederlandse winnaar na 3 op 3

In Antwerpen kijkt iedereen natuurlijk uit naar de clash tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Maar er staat nog veel meer op het programma. De beloften hebben hun race al achter de rug.

Bij de beloften is Tibor Del Grosso terug na een ontsteking. En dat zullen we geweten hebben, want de Nederlander ging alles en iedereen voorbij en zo uiteindelijk ook naar de overwinning. Een drie op drie voor hem in de Wereldbeker, al startte hij in Namen dus niet.

Nederlandse winnaar, twee Belgen op het podium

Del Grosso reed de hele wedstrijd op kop, al gaf onze landgenoot Ward Huybs niet af. Meer zelfs: hij bleef aandringen en op zoek gaan naar de Nederlandse leider, maar kon nooit de aansluiting maken. Hij eindigde uiteindelijk op een kleine tien seconden.

Met wereldbekerleider Emiel Verstrynge eindigde er nog een tweede Belg op het podium. Hij won de strijd om het derde stekje in de sprint van Jente Michels. Drie Belgen in de top-4, zeker niet slecht. Maar de overwinning ging dus naar Nederland. Een voorbode voor de profs?