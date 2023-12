Jasper Philipsen hield maar 'klein cadeautje' over aan groene trui in de Tour de France

Jasper Philipsen won vier ritten in de Tour van 2023. Hij pakte de groene trui, maar won niet in de slotrit op de Champs-Elysées.

Jasper Philipsen kleurde de Tour de France in de sprintersetappes. Vier ritzeges pakte hij en de groene puntentrui, maar de mooiste zege van allemaal, in Parijs, moest hij aan Jordi Meeus laten.

“Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze altijd. Als ik de beelden zo terugzie, denk ik toch dat ík de winnaar was. Ik denk dat ik de VAR ga inroepen”, lacht Philipsen bij Het Belang van Limburg.

De teleurstelling was groot achteraf. “Dat heeft niet lang geduurd. Als ik iemand - buiten mezelf - de zege gunde, dan was het wel Jordi. De kers op de taart was natuurlijk mooi geweest. Maar ik heb de ontgoocheling snel van me afgeschud. Ik moest mijn laatste groene trui nog gaan oppikken, hè.”

En bij een groene trui mocht ook een klein cadeautje. “Ik heb voor een week een groene Porsche in bruikleen gekregen. Daar is het bij gebleven. Ik zie wel graag auto's, maar ben geen autofreak. Ik ben blij met mijn Skoda. Melanie en ik hebben bovendien niet zo lang geleden een huis gekocht. Onze spaarcenten zijn dus daar naartoe gegaan.”