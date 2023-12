Tom Pidcock heeft reden om te klagen: "Mathieu van der Poel de sterkste op alle parcoursen, maar dit is vervelend"

Dat hij anders Mathieu van der Poel zou kloppen, zul je Tom Pidcock niet snel horen zeggen. Wel is het een feit dat het hem moeilijk wordt gemaakt door het feit dat hij verschillende rijen achter de andere twee grote kleppers moet starten.

De mate van de hinder zal afhangen van parcours tot parcours. In Gavere waren de winstkansen van Pidcock al gaan vliegen nog voor de koers echt losgebarsten was. "Dit is een beetje vervelend. Het is niet dat ik een slechte start nam, ik kon gewoon geen kant op."

En dan kwam er ook nog eens een dosis pech bij. "In de tweede ronde reed ik dan rond de tiende positie toen mijn ketting eraf ging. Het was een hele dag achtervolgen. Op een bepaald punt reed ik vrij snel. Op het einde maakte ik dan wel wat fouten, maar ik sta tenminste op het podium."

PIDCOCK LOOFT STERKE VAN DER POEL

De startpositie is dan toch het thema dat blijft nazinderen. "Ik verspilde in het begin energie door in gaten te duiken die er niet waren, maar dat was mijn enige kans om te proberen winnen. Mathieu van der Poel is sterk, maar het had leuk geweest om meteen vooraan te koersen."

Ook al is het dan ook nog niet gezegd dat er iets aan de suprematie van Van der Poel te doen is. "Mathieu is waarschijnlijk de sterkste op alle parcoursen. Het is voor een reden dat hij wereldkampioen is."