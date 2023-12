📷 Ex-wereldkampioenen onder elkaar: Niels Albert schiet Wout van Aert te hulp

Na twee dagen crossen op rij, staat Wout van Aert donderdag niet aan de start in Diegem. Maar dat betekent niet dat Van Aert heeft stilgezeten.

Na een tweede plaats in Gavere en winst in Heusden-Zolder rijdt Wout van Aert twee dagen geen wedstrijden. Hij slaat zo de Superprestige in Diegem en de Exact Cross in Loenhout over. Zaterdag rijdt hij wel de Wereldbeker in Hulst.

Toch heeft Van Aert donderdag twee keer een inspanning geleverd. Al voor 8u 's ochtends was hij de deur uit om wat te lopen. In zo'n 42 minuten liep Van Aert 9 kilometer, toch een stevig tempo.

Albert bezorgt Van Aert nieuwe pedalen

Zo'n twee uur later zat Van Aert alweer op de fiets voor een tocht van 150 kilometer op de weg. Voor het eerst sinds zijn verkenning van Parijs-Roubaix op 20 december reed Van Aert nog eens meer dan 100 kilometer.

Toch verliep het niet allemaal van een leien dakje voor Van Aert. Hij sprong even binnen in de fietsenwinkel van Niels Albert na een probleempje met zijn pedalen. Hij kreeg een nieuwe set in een opvallend groen kleur.