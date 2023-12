Gezelschap voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock? SP-winnaar Eli Iserbyt zegt of we nu moeten spreken van 'Grote 4'

Is het tijd om het begrip 'Grote Drie' uit te breiden naar de 'Grote Vier'? Eli Iserbyt zou er dan bij komen. Jurgen Mettepenningen zei tijdens de tv-uitzending van de cross in Diegem dat er voortaan over de 'Grote Vier' gesproken mag worden.

De teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal bedoelt uiteraard dat Eli Iserbyt uitstekend op dreef is en dat valt alleszins niet te ontkennen. Ook niet door de renner zelf. "Ik zit misschien wel in de vorm van mijn leven. Ik ben ook blij dat ik die vorm in deze periode heb, want als je nu minder bent, is het moeilijk herstellen."

Het was in Diegem een duel tussen Pidcock en hem voor plek 2. "Ik heb er voor gekozen om het wiel van Pidcock te volgen, want ik had toch al veel gegeven. In de laatste ronde wou ik er nog voor gaan. In de laatste bocht laat ik mij ringeloren, da's wel jammer."

MANOEUVRE VAN PIDCOCK

Wat gebeurde er juist? "Ik had hem niet meer verwacht. Ik was eigenlijk een beetje aan het uitbollen en hij kwam nog langs de binnenkant. Het gevaar bleef wel binnen de perken, chapeau dus voor hem." Iserbyt is wel zeker van eindwinst in de Superprestige. "Nu is het alle pijlen richten op de Wereldbeker en de X2O Trofee."

Wanneer hem gevraagd wordt of het begrip 'Grote Vier' aan de orde is, kan er meteen een lach af. "Ik ben niet zo bezig met groot of klein, of drie, vier of vijf. Natuurlijk is het wel leuk dat je die prestaties levert. Voor mij hoeft daar geen naam opgeplakt te worden."

VEEL FANS VOOR VAN DER POEL, VAN AERT EN PIDCOCK

"Het is iets dat leeft bij de pers, ook omdat die drie toppers veel volk naar de cross brengen", verwijst Iserbyt naar Van der Poel, Van Aert en Pidcock. "Ze verdienen dat ook. Ik denk dat ze daarom toch net iets groter zijn dan mij."