Sven Nys geeft Average Rob gouden tip, Eli Iserbyt hangt er weddenschap aan vast

Tussen de cross van de vrouwen en de mannen in Diegem organiseert Average Rob een Turbo Cross. Twee ronden lang zullen ze het beste van zichzelf geven.

Internetfenomeen Average Rob wilde eigenlijk deelnemen aan de wedstrijd bij de elite mannen in Diegem, maar heeft te weinig UCI-punten om te mogen starten. Er werd dan een oplossing gevonden met de Turbo Cross.

Naast onder meer Average Rob staan ook zijn broer Arno The Kid, Acid, ex-voetballer Jelle Van Damme, Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout en Bas Tietema aan de start van de Turbo Cross.

Nys geeft tip over eten

Average Rob was deze week ook te gast bij de podcast Lambert & Albert, Sven Nys gaf hem nog een gouden tip. "Wat vooral belangrijk is: eet niks meer drie uur voor de koers. Want het ligt allemaal ergens op Diegem-berg."

"Rond 17u zou ik nog wat pasta of koolhydraten eten. Geen vezels, geen eiwitten, gewoon een beetje pasta. En na drie uur is dat verteerd", zei Nys nog.

Eli Iserbyt daagde Average Rob op zijn sociale media nog uit. "Uitdaging om de 2 rondes binnen de 20min te doen?", stelde Iserbyt voor. En wedden doen ze voor een dagje als verzorger van Iserbyt op de cross.

Het échte experiment: functioneert @AverageRob ook zonder koffiekoeken en vol au vent in z'n systeem? 👨‍🔬 pic.twitter.com/k8m7uTxope — Play Sports (@playsports) December 27, 2023