Adrie van der Poel zet iedereen met de voeten op de grond over zijn zoon Mathieu

Mathieu van der Poel kan zes crossen nog altijd een perfect rapport voorleggen. Is hij op weg naar 14 op 14?

Dat wereldkampioen Mathieu van der Poel dominant is sinds zijn rentree in het veld, is een understatement. De Nederlander rijdt weg waar hij, de rest mag vechten voor de overige podiumplaatsen.

Is een perfect rapport mogelijk voor Van der Poel? Vader Adrie houdt alleszins nog voorbehoud. "Ik vind het allemaal heel ver op de zaken vooruitlopen", zegt hij bij HLN. "Een pechmoment is altijd mogelijk, hij kan ook eens iets voorhebben."

Grote Drie

Net zoals zijn zoon schrijft Adrie ook Wout van Aert en Tom Pidcock nog niet af, die nog beter zullen worden. Aan de andere kant zal ook Van der Poel zelf nog beter worden. Maar de marge om beter te worden is bij Pidcock wel groter dan bij Van Aert, stelt Adrie.

"Ik vind Pidcock trouwens redelijk sterk rijden, hoor. Niet vergeten dat hij een slechtere startpositie heeft dan Mathieu en Wout. En dat hij vorige week ook even ziek is geweest", zegt de ex-wereldkampioen nog.

Er staan nog vier duels tussen de Grote Drie op het programma, te beginnen straks in Hulst. Daarna volgen ook nog Baal (01/01), Koksijde, (04/01) en Benidorm (21/01).