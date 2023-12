Wout van Aert neemt afscheid: "Ben daar super dankbaar voor"

De Wereldbeker in Hulst was ook een soort afscheid voor Wout van Aert. Het was namelijk zijn laatste wedstrijd met sponsor Jumbo op de trui.

Wout van Aert rijdt sinds 2019 in de kleuren van Jumbo-Visma, de Nederlandse supermarktketen werd al in 2015 sponsor van het toenmalige LottoNL-Jumbo. Maar na negen jaar komt daar over enkele dagen een einde aan.

Want maandag in Baal rijdt Van Aert op nieuwjaarsdag voor de eerste keer voor Visma-Lease a Bike, de nieuwe naam van de ploeg. Zoeken naar Van Aert zal wel niet nodig zijn, want het nieuwe shirt is opnieuw geel.

"Het is een sponsor die heel lang in het wielrennen is geweest, die onze ploeg heeft gebracht tot waar we nu zijn", zei Van Aert voor de start van de Wereldbeker in Hulst. "Ik ben daar, net als iedereen van de ploeg, super dankbaar voor."

Geen mooi afscheid

Die laatste wedstrijd in het shirt van Jumbo-Visma was een extra motivatie voor Van Aert, maar het bracht hem weinig geluk. Na een aanrijding met Ronhaar en een kettingprobleem moest Van Aert lang achtervolgen. Hij werd uiteindelijk vijfde.