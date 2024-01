Mathieu van der Poel doet wenkbrauwen fronsen met uitspraak na achtste zege op rij

Wereldkampioen Mathieu van der Poel heeft ook in 2024 zijn zegereeks gewoon verder gezet. De Nederlander wint zo voor de achtste keer op rij en is nog altijd ongeslagen.

Mathieu van der Poel sloot 2023 af met een zeven op zeven in het veld en voegde daar op de eerste dag van het jaar meteen een eerste overwinning aan toe. Hij reed de concurrentie in Baal op een hoopje.

“Het was lang geleden dat ik hier had gereden, maar het is toch wel een leuke cross, die me goed ligt", zei Van der Poel achteraf. Volgens de wereldkampioen was het bijzonder zwaar, maar toch was het 'genieten', zeui Van der Poel verrassend. "Dit is nog altijd het leukste als veldrijder, zeker hier."

"Het is heel technisch met die diepe sporen. Het is enorm lastig. Dat vind ik altijd wel het eerlijkste en leukste", zei de wereldkampioen. Van der Poel nam ook snel de maat van Van Aert, die hij op bijna twee minuten reed.

"Van Aert legde er meteen een fors tempo op. Ik nam over, waarna ik meteen een mooi gat had. Ik weet niet of hij een foutje maakte. Daarna heb ik redelijk foutloos gereden. Het was een leuke dag. Zeker in zulke moddercrossen heeft het weinig nut om in het wiel proberen te profiteren."