Mathieu van der Poel zegt aan begin van nieuw jaar eerlijk of clean sheet in 2024 heel erg in zijn hoofd speelt of niet

Een clean sheet is eerder een voetbalbegrip, maar bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel kan het in de koers ook gebruiken. Nog geen enkele keer heeft hij een tegenslag moeten slikken.

Als Mathieu van der Poel al ergens last van had, is het van onsportieve toeschouwers. Voor het overige kan niemand hem iets in de weg leggen in het veld. Een onhoudbare Van der Poel knalde naar 7 overwinningen in 7 veldritten, telkens met een op zijn minst comfortabele voorsprong op de nummer 2.

Is het nu dan zijn absolute bedoeling om die zogenaamde 'clean sheet' overeind te houden en al zijn resterende veldritten in dit crossseizoen te winnen? "Daar ben ik niet echt zo mee bezig. Ik ga er zeker niet van wakker liggen als ik een paar crossen niet win", verzekert Van der Poel.

WK HOOFDDOEL VOOR VAN DER POEL

Op sportief vlak blijft de man in de regenboogtrui naar het grote plaatje kijken. Die trui nog een jaar langer houden, daar is hij wel gebrand op. "Het WK veldrijden in Tabor blijft nog steeds een hoofddoel, denk ik. Ik ben gewoon blij met hoe het nu gaat."