Van kwaad naar erger: Tom Pidcock moet drastisch besluit nemen

Tom Pidcock moet na Koksijde nog meer crossen van zijn programma schrappen. De Brit is ziek en wil zich nu focussen op herstel.

Woensdagavond stond Tom Pidcock plots niet meer op de startlijst van de X2O Trofee-manche in Koksijde. Zijn ploeg bevestigde later dat de Brit ziek was en moest afhaken voor de laatste confrontatie tussen de Grote Drie op Vlaamse bodem.

Er was woensdag nog geen duidelijkheid of Pidcock ook forfait moest geven voor komend weekend, maar die is er nu wel. Pidcock moet ook afhaken voor de crossen van zaterdag in Gullegem en zondag in Zonhoven.

Zaterdag was Pidcock samen met Thibau Nys en Michael Vanthourenhout een van de blikvangers op de Hexia Cross in Gullegem. Zondag in Zonhoven zou Pidcock het voor het laatst opnemen tegen Van der Poel op Vlaamse bodem.

Nog één cross op het programma

Er staat zo nog maar één cross op het programma van de Britse ex-wereldkampioen, op 21 januari in Benidorm. Daar staat ook Wout van Aert voor het laatst dit seizoen aan de start, Van der Poel trekt nog door tot het WK.