De opvolging verzekerd? En of papa Wout inspireert: Georges Van Aert pakt op verjaardag alvast uit met fietskunsten

Met Wout van Aert als papa en voorbeeld, kon het niet anders of zoontje Georges zou ook wel de fiets op kruipen. Een kinderfietsje is het voorlopig, maar toch. Het zaadje is geplant.

Het was donderdag de derde verjaardag van Georges en die bracht het gezin Van Aert dus door in Koksijde. Daar moest Wout van Aert deelnemen aan de Vlaamse Duinencross. Van Aert zei zelf in de interviews achteraf al dat hij nog niet heel veel tijd met Georges had kunnen spenderen op diens verjaardag.

Al zal er 's avonds nog wel de tijd genomen zijn om die verjaardag goed te vieren. Georges was zelf overigens ook van de partij in Koksijde. Op beelden van Het Laatste Nieuws is te zien hoe de zoon van Wout van Aert na de cross op een kinderfietsje komt aangereden aan de bus van Jumbo-Visma.

GEZIN VAN AERT HERENIGD

Dit allemaal natuurlijk onder begeleiding van mama Sarah De Bie. In elk geval was het gezin Van Aert daar herenigd en bewijst Georges dat de liefde voor de fiets in de familie zit.