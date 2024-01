Paul Herygers velt duidelijk oordeel over het WK veldrijden

Nederland lijkt de scepter in het veldrijden meer dan ooit over te nemen in het veldrijden. Op het WK zullen de Belgen wellicht niet veel te zoeken hebben.

Zelfs als Wout van Aert van de partij zou zijn op het WK veldrijden, dan nog lijkt er nu al zekerheid te zijn over wie wereldkampioen zal worden. “Wij teren natuurlijk al heel lang op Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout of Laurens Sweeck. Bij ons moet er ook wat opvolging komen. Dat komt wel. Dat zijn jongens als Niels Vandeputte, Toon Vandebosch of Thibau Nys”, zegt Paul Herygers op Sporza. “Zij zitten klaar en ze zullen dat ook kunnen, maar ze hebben het moeilijk om die lijn door te trekken en het elke cross opnieuw te doen. Het is nog even wachten. Dit seizoen hoef je daar niet meer op te hopen.” Mathieu van der Poel kan normaal niet verliezen, maar zelfs een medaille wordt moeilijk voor de Belgen. “Tornado Van der Poel zal al weg zijn. En dan heb je nog een Van der Haar, Ronhaar en Nieuwenhuis. Daar moeten wij ons dan tussen wringen zonder onze troef. Ik ga er niet van uit dat België met lege handen zal staan op het WK, maar ik hou er wel rekening mee.”