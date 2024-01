Wielermakelaars doen ferm boekje open over verloningen in peloton: "Mening renner wil naar die ploeg, maar velen rijden er voor minimumloon"

Het is niet al rozengeur en maneschijn in het wielerpeloton. Integendeel zelfs: heel wat renners moeten het stellen met een minimumloon. Ook bij de grotere of aantrekkelijke teams is dat het geval.

Drie wielermakelaars hebben anoniem een aantal boekjes opengedaan in Het Nieuwsblad over hoe het er momenteel aan toegaat in de wielerwereld. Zeker over de verloning is er heel wat te vertellen, zo blijkt ook dit jaar maar waar.

Velen rijden voor minimumloon

"De buitenwereld maakt zich allerlei bespiegelingen bij het budget van UAE. Oliedollars, een rijke sjeik, een budget van 40 miljoen of meer… Maar evengoed zijn er ook bij UAE of Bahrain renners die voor 70.000 euro per jaar of minder fietsen. Ook renners moet je dat soms uitleggen", klinkt het.

"Het is echt niet zo dat elke renner bij UAE of Ineos de jackpot heeft gewonnen. En in andere ploegen gaan ze zelfs nog verder. Ik ken een ploeg met een prima reputatie, menig renner wil er graag naartoe, maar ik kan je zo drie, vier, vijf renners opnoemen die er aan het absolute minimumloon rijden."