Victor Campenaerts kijkt uit naar clash tussen Lotto Dstny-kopman en Van der Poel: "Dan gaat het spannend worden"

Zelfkennis heeft Victor Campenaerts bij de vleet. Als een Van der Poel zou hij zichzelf zeker niet willen omschrijven. Dan liever een ploegmaat zien winnen tegen de echte Van der Poel. En Arnaud De Lie is daar misschien wel eens toe in staat.

In aanloop naar het nieuwe seizoen schat Campenaerts in hoe ver de limieten van De Lie reiken. "Als je ziet hoe hij vorig jaar in de Omloop reed, dat zegt genoeg. In alle koersen buiten Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal hij tot de allergrootste favorieten behoren. Enkel de E3 is misschien lastig."

En wat met de rest? "Ook in de allergrootste koersen is hij een kanshebber. Al zijn een Pogacar, een Van der Poel of een Wout van Aert er dan ook wel. Ik zou Arnaud wel eens tegen Van der Poel willen zien spurten. Dan gaat het spannend worden, dat denk ik wel."

Ik weet van mezelf dat ik geen Van der Poel of De Lie ben

Wat opvalt is dat Campenaerts minder persoonlijke ambities lijkt te koesteren dan een paar jaar geleden. "Ik weet van mezelf dat ik geen Van der Poel of De Lie ben. Ik ben wel trots dat ik finales in koersen heb kunnen kleuren. Ik ben vijfde geworden in de Omloop Het Nieuwsblad en vierde in Dwars door Vlaanderen."

Nu mikt Lotto Dstny met De Lie op het allerhoogste. "Zo'n uitslagen zijn nu voor de ploeg niet meer voldoende, terwijl dat toen wel waardevol was. Ik zal mij het meest aangepast hebben door de opmars van De Lie. Al kan het nog altijd om eens een resultaat te rijden als je kan overleven. Ik lig daar alleszins niet over te piekeren."