Kruipt Van der Poel onder de huid? Zijn heerschappij haarfijn uitgelegd: "Bij Mathieu onmogelijk, onbegonnen werk"

Nu is er enigszins een intermezzo, maar de heerschappij van Mathieu van der Poel spreekt nog altijd boekdelen in het veldrijden. Hoe komt het dat hij zo kan domineren? Eén van zijn concurrenten legt het uit.

Lars van der Haar zal komend weekend proberen om zijn Nederlandse titel te verlengen. Dat Van der Poel er niet bij is, doet zijn kansen natuurlijk aanzienlijk stijgen. De winnaar van het vorige NK verklaart heel eerlijk de suprematie van Van der Poel uit de voorbije maanden in het veldrijden.

Normaal gezien kunnen alle toppers zich wel optrekken aan het feit dat ze één bepaald onderdeel uitstekend onder de knie hebben. Maar of het nu het aansnijden van een bocht is, het kiezen van de juiste lijnen: in alle aspecten is Van der Poel de beste en dat zorgt aan het einde van een cross voor een aardige optelsom.

© photonews

Als tegenstander zou je er bijna grijs haar van krijgen. Of niet? "Dat is niet demotiverend", spreekt Lars van der Haar tegen dat het knaagt aan het moreel bij de concurrentie. "Het is gewoon heel knap wat hij doet en wat hij kan."

De veldrijder van Baloise Trek Lions bevestigt wel de veelzijdigheid van Van der Poel. "Normaal probeer je in een koers altijd de zwakte van een renner in je voordeel te gebruiken. En kun je daardoor naar iemand toe rijden. Bij Mathieu van der Poel is dat gewoon onmogelijk, onbegonnen werk."