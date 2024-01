Wout van Aert doet nog net even goed als de nieuwe sensatie uit de internationale sportscène

Er is een nieuwe sensatie in de internationale sportwereld. Maar om Wout van Aert voorbij te steken qua populariteit, moet je wel heel sterk voor de dag komen.

De sociale media van de vedetten uit de sport worden uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden. Vooral Instagram is een goede waardemeter voor de wereldwijde populariteit. Wout van Aert heeft op dat platform maar liefst één miljoen volgers. Dat zijn er bijvoorbeeld meer dan Remco Evenepoel er heeft.

Er is wel een nieuwe ster uit een andere sporttak die in één klap ook 1 miljoen volgers heeft op Instagram: Luke Littler. Dat is de 16-jarige Brit die een sprookje beleefde op het WK darts door tussen de grote jongens meteen de finale te halen. Die prestatie heeft hem duidelijk geen windeieren gelegd.

Wout van Aert houdt dus nog wel net stand tegenover de jonge darter op vlak van populariteit op Instagram. Met dank aan kiekjes van zowel zijn prestaties uit het wegwielrennen als van zijn gezinsleven. Al zijn er ook nog een pak topsporters met nog heel wat meer volgers, voornamelijk uit het voetbal.