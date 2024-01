Is de Belgische trui een doel voor Thibau Nys? Hij geeft zichzelf nu al een cijfer voor zijn seizoen

Thibau Nys is zondag één van de kanshebbers op de Belgische titel veldrijden. Al hoeft het voor hem ook niet na zijn sterke seizoensstart.

Met overwinningen in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg was het seizoen al bijzonder goed begonnen voor Thibau Nys. Daarna zakte hij wat weg, met enkele verre uitslagen en ook een opgave op het EK.

De laatste weken kon Nys echter opnieuw enkele goede uitslagen neerzetten. Zo kon werd hij 6de in Baal en 4de in Gullegem. Al werd hij in het zand van Koksijde pas 20ste en in Zonhoven maar 12de.

Samen met Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck is Nys één van de vier favorieten voor het Belgisch kampioenschap. Vorig jaar werd hij al derde op zijn eerste BK bij de profs, na Vanthourenhout en Sweeck.

Nys geeft zichzelf 7,5 op 10

Maar voor Nys hoeft een Belgische trui niet echt, zijn seizoen is al grotendeels geslaagd. Tot nu toe geef ik mezelf een 7,5 op 10. Met een titel wordt dat 8,5. En nog eens een top-vijf op het WK, dan wordt het echt wel top. Maar het kan ook zijn dat dit cijfer nog zakt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.