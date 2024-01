Lotte Kopecky laat monden openvallen op het EK baanwielrennen: twee titels op een halfuur tijd

Lotte Kopecky heeft op het Europees kampioenschap baanwielrennen Fabio Van Den Bossche was op het omnium dan weer.

Na haar zevende plaats in het omnium probeerde Lotte Kopecky in de puntenkoers en de afvallingskoers, in beide discipline's is ze ook wereldkampioene, haar eerste medailles te pakken op dit EK.

In de puntenkoers begon Kopecky meteen goed en pakte ze punten bij de eerste sprints. De Noorse Stenberg bood Kopecky wel stevig weerwerk. Onder hun twee vochten ze voor de Europese titel.

Maar Kopecky pakte daarna wel twee keer na elkaar de volle buit in de sprints, terwijl Stenberg maar enkele puntjes scoorde. De eindsprint overleefde ze ook, waardoor de Europese titel in de puntenkoers al binnen was.

Ook goud in de afvalling

Meteen daarna moest Kopecky ook al aan de bak in de afvalling, ze kon binnen het halfuur twee Europese titels pakken. Ze kwam twee keer bijna in gevaar, maar overleefde telkens. Op het einde rekende ze makkelijk af met de laatste tegenstanders, met opnieuw goud als gevolg.