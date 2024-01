Michel Wuyts stelt zich grote vragen bij Wout van Aert: "Ik bid met u mee"

Wout van Aert reed een voor hem a-typische crosswinter. Al was dat volgens onze landgenoot ook helemaal de bedoeling.

Het was afzien voor Wout van Aert in het veld. De suprematie van Mathieu van der Poel was andermaal gigantisch groot, waardoor onze landgenoot voor niet meer dan de tweede plek kon crossen.

Al was winnen geen prioriteit en staat alles in het teken van het voorjaar. Michel Wuyts trok begin januari naar Koksijde om samen met zijn kleinzonen een cross mee te pikken. Hij was onder de indruk van Van der Poel. In positief opzicht.

Ook onder de indruk van Van Aert. Maar totaal anders. “Getrokken, ingezakt, grauw tot vaalwit, de kleur van de lijkwade van Turijn. Het welde spontaan in me op: 'Komt dat nog goed?' Een vraag voor de volgende drie maanden. Ik bid met u mee”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.