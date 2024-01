Een nieuwe dag, een nieuwe medaille: Kopecky pakt met nieuwe partner zilver op het EK baanwielrennen

Op de laatste dag van het Europees kampioenschap baanwielrennen heeft Lotte Kopecky opnieuw een medaille gepakt. Samen met Katrijn De Clercq pakte ze zilver in de ploegkoers.

Door de schorsing van Shari Bossuyt moest Lotte Kopecky op zoek naar een nieuwe partner. Met de jonge Katrijn De Clercq (21) vond een nieuwe partner, ook belangrijk met het oog op de Olympische Spelen.

Maar hun ploegkoers verliep niet meteen van een leien dakje. De Clercq ging tegen de grond, door een manoeuvre van een andere renster. De koers werd even stilgelegd, maar De Clercq kon uiteindelijk wel verder.

Olympische droom wenkt

Na de herstart kwamen de Belgen steeds beter in de wedstrijd, ze pakten steeds meer punten, waardoor ze ook opgeschoven in de stand. De Belgen pakten ook een bonusronde, een heuse prestatie met slechts 9 ploegen in koers.

De Franse vrouwen waren buiten schot, maar het kersverse duo Kopecky-De Clercq pakte wel meteen zilver. Na de ontgoocheling in het omnium, toch een opsteker voor Kopecky met het oog op de Spelen.