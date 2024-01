Eli Iserbyt rekent eindelijk af met zijn verleden met Belgische titel: "Tijd om iets terug te doen"

Eli Iserbyt heeft zich voor de eerste keer tot Belgisch kampioen veldrijden gekroond. In Meulebeke reed hij een sterk laatste halfuur, met de Belgische tricolore tot gevolg.

"Dit is denk ik wel mijn mooiste overwinning", zei Eli Iserbyt in een eerste reactie. "Het was zeker niet gemakkelijk. Ik zit nu nog een beetje in de roes; het is echt geweldig. Ik had ook veel steun aan mijn ploegmaat."

De voorbije jaren was het niet altijd makkelijk voor Iserbyt, op de kampioenschappen liep het vaak fout. "Het is mooi dat ik die demonen een keer kan temmen. Ik ben immers zelf vaak al getemd geweest, dus het was tijd om iets terug te doen."

Moeilijke periode

Twee weken geleden lag Iserbyt nog op de spoedafdeling met uitdrogingsverschijnselen, hij was dus wat twijfelachtig voor het BK, net als zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout.

"Ik moet Michael Vanthourenhout bedanken. We hebben beiden geen gemakkelijke periode achter de rug, maar we vonden heel wat steun bij elkaar. Ik heb nog doelen dit seizoen, maar nu is het tijd om te genieten."