Remco Evenepoel spreekt zich duidelijk uit over opvallende beslissing

Opvallende beslissingen genoeg in het wielerwereldje. Remco Evenepoel spreekt zich uit over het uitgestippelde Giro-parcours. Dat leek wel een poging om hem te verleiden, maar uiteindelijk hapt Evenepoel dit jaar niet toe.

Zijn vizier staat nu immers op de Tour gericht, al was er nog even twijfel of hij er de Giro ook ging bijnemen. Dat gaat Evenepoel niet doen, al zijn er wel redenen waarom hij dat op zijn minst zou overwegen. Daar heeft Evenepoel het over in de Castelli-podcast.

"Het is een mooi parcours met mooie tijdritten", zegt Evenepoel over de Giro van 2024. "Het is vergelijkbaar met het parcours van de Vuelta die ik won. Geen al te zware start en niet te technisch. Het is een 'gemakkelijk' Giro-parcours, maar in de Giro is het nooit echt gemakkelijk."

HELDER STANDPUNT EVENEPOEL

"Ik vind het geen slechte beslissing om het parcours wat lichter te maken", neemt Evenepoel een duidelijk standpunt in. "De 20% minder hoogte die je moet afleggen kan gecompenseerd worden door weersomstandigheden."

Italië wordt vaak geassocieerd met mooi weer, maar in de bergen en zelfs op andere dagen kunnen het ook helse omstandigheden zijn. Evenepoel haalt zich zo'n herinnering voor de geest. "In de rit waar Cav over de finish gleed, was het heel koud en het was ook de hele dag aan het regenen."