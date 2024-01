Van der Poel wil de geschiedenis in, maar er wordt aan hem getwijfeld: "Moeilijker dan dubbel Giro-Tour van Pogacar"

Wat kan Mathieu van der Poel niet? Als hij zijn zinnen erop heeft gezet om de geschiedenis in te gaan, dan zal het wel lukken, zeker? Cyrille Guimard is lang niet zo zeker.

De Franse ex-ploegleider is vol lof over het veldritseizoen van Van der Poel, maar uit in een gesprek met Cyclism'Actu twijfels bij de missie van Van der Poel om zowel op de weg als in het mountainbike olympisch kampioen te worden.

"Het is een mooie uitdaging. Ik ben minder positief over deze dubbel dan over die van Pogacar, die de Giro en de Tour rijdt. Dit is moeilijker", maakt Guimard een opvallende vergelijking. "In het mountainbiken is het gewicht van Van der Poel een kleine bezorgdheid."

Daar staat dan weer tegenover dat Van der Poel een enorme motor heeft. "Hoewel hij als het ware twee turbo's heeft, is hij wel wat zwaar om te kunnen stellen dat hij de test wel zal doorstaan. De laatste keren is hij op zijn mountainbike ook zwaar gevallen."

Guimard pleit voor meer focus bij de Nederlander. "Hij weet ook waar dat aan ligt: hij zat niet in het moment, hij was niet geconcentreerd."