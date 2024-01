Grote twijfels rond Van Aert: "Wout niet ver van beste vorm, zelfs op de top van zijn kunnen is Mathieu superieur"

De voorbije maanden was de vorm van Mathieu van der Poel veel beter dan die van Wout van Aert in het veldrijden. De grote doelen van Van Aert komen er later aan, maar een analist twijfelt toch.

Voormalig wegrenner Cyrille Guimard spreekt zich bij Cyclism'Actu uit over de verhoudingen in het veld. "Het is een feit dat Mathieu van der Poel absoluut buitengewoon is. Hij steekt er fysiek en technisch bovenuit. Het is mooi om naar te kijken."

En wat dan met Van Aert? "Wout van Aert op zijn kant zit niet op zijn topniveau. Maar zelfs met een Van Aert op de top van zijn kunnen is Mathieu superieur. En ik denk dat Van Aert niet ver van zijn beste niveau zit. Zijn discours is dat hij zich voorbereidt op de Ronde van Vlaanderen, maar dat is iets voor mensen die daar in geloven."

© photonews

Betekent dit dat Guimard het relaas van Van Aert in twijfel trekt? "Het is toch wat minder dan gedacht en het komt na een wegseizoen dat niet uitzonderlijk was voor Van Aert. Staat hij er simpelweg niet op het fysiek vlak? Dat is niet onmogelijk."