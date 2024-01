Heeft hij gelijk? Wout van Aert krijgt bijzonder mooi compliment van collega

Wout van Aert behoort al enkele jaren tot de wereldtop in het wielrennen. En dat zorgt ook voor bijzonder veel respect bij collega's.

In het veldrijden heb je de Grote Drie met Van Aert, Van der Poel en Pidcock, op de weg wordt er van de Grote Zes gesproken met Van Aert, Van der Poel, Roglic, Evenepoel, Vingegaard en Pogacar. Stuk voor stuk wereldtoppers.

Heel verschillende ook, maar wel allemaal veelwinnaars. En dat maakt het voor andere renners bijzonder moeilijk om nog te kunnen zegevieren. Zij moeten al tevreden zijn met enkele kruimels die de Grote Zes achter laat.

Zo ook voor de Spanjaard Pello Bilbao. Hij won vorig jaar een rit in de Tour Down Under en was de beste in de tiende rit van de Tour. In het eindklassement eindigde Bilbao ook knap als zesde.

Van Aert compleet

Hoewel hij er vaak moet tegen rijden, toch heeft Bilbao een voorkeur voor één van de Grote Zes. "Persoonlijk ben ik het meest onder de indruk van Wout van Aert", zegt hij bij Marca.

"Hij is zo compleet en kan als kopman of als knecht rijden. Hij wint sprints, bergetappes, tijdritten en veldritten. Hij is een goede referentie voor onze sport."