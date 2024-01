📷 Wat is dat? Tom Pidcock verschijnt met blauw oog en pleister op de neus in Benidorm

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock tekenen vandaag present op de Wereldbekermanche in het Spaanse Benidorm. Van Pidcock is het van 1 januari geleden dat hij nog eens in het veld in actie kwam. Benidorm is echter zijn laatste veldrit van het seizoen.

Zaterdag stond hij de pers te woord aan de Costa Blanca. In alle drukte verscheen Pidcock met een petje van RedBull op, maar ook met een pleister op de neus en een blauw oog.

Toen journalisten hem vroegen wat er gebeurd was, ging hij niet dieper op de oorzaak in. “Dat laat ik aan je verbeelding over, it's not interesting”, klonk het met een lach.

🇬🇧 Tom Pidcock was asked about the World Cup cyclocross by Wielerflits: "You can not change a sport for three guys just because we do other disciplines. A CX calendar runs from the end of September to the end of February. That's how it should be." 1/2https://t.co/L2RjQDv34k pic.twitter.com/8bG6E4v7SX