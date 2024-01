Opvolging Belgisch veldrijden in gevaar? Vanthourenhout hakt stevige knoop door voor WK-selectie

De grootste kans op een titel heeft België wellicht bij de beloften mannen. Met Arne Baers, Yordi Corsus, Aaron Dockx, Ward Huybs, Yorben Lauryssen, Jente Michels, Victor Van De Putte, Emiel Verstrynge is er een uitgebreide selectie.

Zondag in Benidorm vulden de Belgen nog het volledige podium bij de beloften. Verstrynge won voor Michels en Dockx. De grootste concurrent voor de Belgen wordt wellicht de Nederlander Tibor Del Grosso, die drie van de vijf manches in de Wereldbeker won.

De vrouwen beloften zakken slechts met drie af naar Tabor. Julie Brouwers, Fleur Moors en Xaydée Van Sinaey zullen de Belgische kleuren verdedigen in Tsjechië. De junioren vrouwen zijn enkel Shanyl De Schoesitter en Sanne Laurijssen geselecteerd.

Bij de mannen junioren zijn er met Senn Bossaerts, Arthur Van Den Boer en Mats Vanden Eynde slechts renners voor België. Op het EK begin november waren er nog acht Belgen, vorig jaar op het WK nog zeven.

Van die zeven van vorig jaar zijn er intussen al zes belofte geworden. Bondscoach Vanthourenhout liet op het BK al vallen dat de lichting tweedejaars junioren dit jaar geen wereldtop is. Enkel Bossaerts is tweedejaars, Van Den Boer en Vanden Eynde zijn eerstejaars.

