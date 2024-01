Dirk De Wolf maakt opvallende keuze voor wielermoment van 2023

De renners hebben het publiek in 2023 enorm verwend. We kregen het hele jaar door het nodige spektakel te zien.

Mathieu van der Poel reed een ontzettend sterk jaar 2023. Voor het wielermoment van vorig jaar gaat Dirk De Wolf toch kijken naar de grote rondes.

Ook dit jaar belooft het weer heel aangenaam te worden in de grote rondes. Zeker in de Tour de France mogen we ons aan het nodige spektakel verwachten.

“Het deelnemersveld in de Tour is buiten proportie. Fantastisch, hé. Maar er kan er maar eentje winnen”, vertelt Dirk De Wolf aan Sporza.

Hij kiest voor Jonas Vingegaard als grote kandidaat-winnaar voor deze zomer. “Hij heeft geen zwakke punten meer. Oké, Van Aert is er niet bij en Wout was goed voor een derde van hun macht door de druk die hij kon zetten.”

Nochtans is Vingegaard niet de beste renner, maar leverde hij voor De Wolf wel het wielermoment van het jaar, zo gaat de ex-coureur verder.

“Ik vind zelf Pogacar ook de beste renner van de wereld over een heel seizoen, maar qua piekvorm in de Tour is Vingegaard sterker. Zijn tijdritzege in 2023 was dan ook mijn moment van het seizoen.”