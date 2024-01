Nokere Koerse komt met stevig programma en heerlijke affiche

De organisatoren van Danilith Nokere Koerse kunnen niet wachten om de winterse sferen te laten plaatsmaken voor hun 'kasseien-koers', dit jaar in een bruisend 'Après-ski'-thema!

Op de nieuwe, opvallende affiche prijken vier alpenhoornblazers, terwijl de majestueuze Nokereberg schittert als een ware Alpencoll op de achtergrond. “De slogan is duidelijk: 'De berg roept'”, klinkt het bij voorzitter Robrecht Bothuyne. “Op 13 maart zal Nokereberg opnieuw het middelpunt zijn voor alle wielerliefhebbers in Vlaanderen. Deze affiche dient als een gepast eerbetoon aan onze geliefde berg, die inmiddels is uitgegroeid tot een mythische helling in de wielerwereld.”

Elk jaar wagen duizenden wielertoeristen zich aan de uitdaging om in de voetsporen te treden van voorgaande winnaars, zoals Tim Merlier en Lotte Kopecky. Nokereberg is uniek als finishlocatie. Met zijn kasseienhelling die gastheer is voor andere gerenommeerde wielerwestrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne, De Omloop het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, het BK wielrennen, en natuurlijk Danilith Nokere Koerse.

Danilith Nokere Koerse is ondertussen een vierdaags topevenement boordevol activiteiten voor jong en oud. Het feest begint al op vrijdagavond 8 maart ‘24 met Départ Canard, een afterworkparty in de VIP-tent.

“Op zaterdagochtend 9 maart ‘24 hebben we niet alleen onze internationale junior-wedstrijd, maar ook een speciale wielerinitiatie ‘Danilith Nokere koerse for kids’ voor jongeren tussen 7 en 12 jaar. Zondag 10 maart ‘24 is het tijd om die extra calorieën eraf te fietsen. Wielertoeristen kunnen hun vaardigheden tonen tijdens de Danilith Nokere Koerse Cyclo. Het absolute hoogtepunt volgt op woensdag 13 maart ’24 met de twee ProSeries-wedstrijden, met start in Deinze en aankomst in Nokere.”

Voor meer informatie en tickets kan je terecht op www.nokerekoerse.be