SD Worx komt zelf met stevige waarschuwing voor Lotte Kopecky

Lotte Kopecky heeft een fantastisch jaar 2023 achter de rug. Maar dat geldt ook voor haar team SD Worx-Protime.

SD Worx-Protime en Lotte Kopecky hebben in 2023 ongelofelijk veel laten zien. Beter doen of zelfs dat evenaren in 2024 wordt bijzonder moeilijk. Al is die druk er niet bij de ploeg van onze landgenote. Dat bevestigt ploegleidster Anna van der Breggen aan Sporza. Al waarschuwt ze Lotte Kopecky wel voor andere zaken.

“Ik bewonder dat ze zoveel kan en wil. Vorig seizoen had ze op en naast de fiets heel wat uitdagingen, en hoewel ze die heeft overwonnen, zullen we toch keuzes moeten maken”, klinkt het heel erg duidelijk.

Goed zorgen voor haarzelf, maar ook schrappen in de agenda behoort tot de mogelijkheden. “Ook al heb je een planning, als je moe bent, moet je naar jezelf luisteren en rusten. Dat geldt ook voor media-aandacht. Soms moet je het lef hebben om voor jezelf te kiezen, vooral omdat het een zeer lang jaar zal worden met veel verschillende doelen.”