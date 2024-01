Wout van Aert doet een straffe uitspraak over zijn voorbije winter

Wout van Aert reed een voor hem heel atypische crosswinter. Hij moest zich inhouden en dat zit normaal niet in de aard van het beestje.

Wout van Aert crosste de voorbije winter met een totaal andere insteek dan andere jaren. Nu ging hij niet te ver in het rood, ook al zou hij dat wel graag gedaan hebben.

Nu moest hij zijn waarden in de gaten houden en als die buiten de vooropgestelde grens gingen, dan moest hij Mathieu van der Poel gewoon laten rijden. Willen of niet. Geen gemakkelijke opdracht.

“Als Wout van Aert sta je wel terug in de aandacht en dan moet je het ook telkens weer uitleggen. Dat is niet altijd simpel, maar we hebben ons aan de aanpak gehouden”, vertelt hij bij Indeleiderstrui.

Een totaal andere insteek, maar moeilijk om te doen. “Ik ben de eerste om toe te geven dat het niet altijd gemakkelijk was om die verwachtingen aan de kant te schuiven en naar het grotere plaatje te kijken.

Van Aert heeft nog twee maanden om zich helemaal klaar te stomen voor de ontzettend belangrijke koersen die eraan komen.