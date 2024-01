De aanpak van Wout van Aert is niet nieuw: "Daarom mogen we héél veel verwachten dit voorjaar"

Wout van Aert pakte het veldritseizoen dit seizoen wat anders aan om helemaal in topniveau te zijn tijdens die heilige week in april. Maar helemaal nieuw is die aanpak nu ook weer niet.

Met een mindere voorbereiding begon Wout van Aert begin december aan het veldritseizoen. Hij won wel meteen in Essen, maar moest daarna steeds de duimen leggen tegen Mathieu van der Poel. Al won hij wel nog in Heusden-Zolder en Benidorm.

Van Aert voegde Benidorm nog toe aan zijn programma, omdat hij met Visma-Lease a Bike toch in de buurt was voor een stage. Anders had hij op 4 januari in Koksijde al zijn laatste cross gereden. De strijd aangaan met Van der Poel op het WK doet hij niet.

Voor velen een teleurstelling dat hij niet meer in het veld rijdt, maar bondscoach Vanthourenhout stelde al dat we die aanpak niet moeten bekritiseren. Maar eigenlijk is die 'nieuwe' aanpak van Van Aert niet helemaal nieuw.

Topseizoen 2022 referentie voor Van Aert

Want ook in 2021-2022 beperkte Van Aert het veldrijden tot 10 crossen, het BK op 9 januari was toen zijn laatste cross. Van Aert won toen wel negen keer, maar dat was ook de winter waarin Van der Poel sukkelde met zijn rug en slechts twee crossen reed.

Van Aert kon toen geruisloos door het veldritseizoen fietsen, het WK veldrijden in Amerika liet hij aan zich voorbij gaan. Het was de voorbode voor een fantastisch jaar 2022, waarin hij ook in het voorjaar bijzonder goed was.

Van Aert won meteen de Omloop, domineerde met Jumbo Parijs-Nice en won de E3. Enkel een coronabesmetting hield hem toen weg voor de Ronde, daarna stond hij op het podium in Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. In de zomer won Van Aert ook drie ritten in de Tour en groen.

Als we ook maar iets kunnen voorspellen over het komende voorjaar van Van Aert, dan lijkt dat uitzonderlijke jaar 2022 de enige referentie te zijn. Daarom mogen we straks in het voorjaar ook heel veel verwachten. Maar Van Aert 'moet just niks' natuurlijk.