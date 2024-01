Tegen beter weten in? Vanthourenhout trok nog één keer stevig aan de mouw van Wout van Aert

Zoals al enige tijd duidelijk was, start Wout van Aert niet op het WK veldrijden in Tabor. Al probeerde bondscoach Sven Vanthourenhout toch nog één keer.

Toen Wout van Aert zijn crossprogramma in november bekendmaakte, was het duidelijk dat hij het WK veldrijden dit jaar zou overslaan. Geen revanche tegen Van der Poel dus na het nipte verlies in Hoogerheide.

Net nu Van Aert toch beter in vorm lijkt te komen. In Benidorm was hij zelfs in staat om de aanvallen van Van der Poel te beantwoorden. Maar Van Aert koos ervoor om alles op het voorjaar te zetten. Bondscoach Vanthourenhout begrijpt die keuze.

Nog één keer gepolst

"Wout heeft de voorbije jaren heel wat over zich heen gekregen van onder meer ex-renners en grote kampioenen die vertelden dat hij moest snoeien in zijn crossprogramma als hij de Ronde of Roubaix wil winnen", zegt hij bij Belga.

"Nu heeft hij die knoop doorgehakt en dan vind ik dat hij daarvoor niet bekritiseerd moet worden of dat die beslissing in twijfel moet worden getrokken." En toch probeerde de bondscoach na de cross in Benidorm nog eens om Van Aert te overtuigen.

"Ik heb het hem voor de zekerheid nog eens gevraagd, maar eerder op een ludieke manier. Al is het niet onze taak om hem daarin te overtuigen." En dus was Benidorm gewoon de laatste cross van Van Aert.