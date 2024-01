Mathieu van der Poel onderging een grote transformatie: "Mijn vader heeft me dat vaak gezegd"

Mathieu van der Poel onderging als renner een heuse transformatie. En daar had zijn vader Adrie een stevige invloed in.

In de eerste jaren dat Mathieu van der Poel op de weg reed, viel de Nederlander bijna steevast aan op zo'n 70 of 80 kilometer van de streep. En dat leverde hem soms wel eens een overwinning op, maar niet altijd.

Het verschil met zijn topzeges van vorig jaar is dan ook groot. In Milaan-Sanremo reed hij op zo'n 6 kilometer van de streep weg, in Parijs-Roubaix op 15 kilometer van de finish en op het WK op 22 kilometer van het einde.

Vader Adrie had grote invloed

Van der Poel heeft dan ook de klik gemaakt dat vroege aanvallen eigenlijk geen nut hebben. "Mijn vader heeft vaak gezegd dat je met die aanvallen van zeventig kilometer voor de finish geen groot palmares bijeen rijdt. Daar ben ik me nu ook van bewust", zegt hij bij Knack.

Vooral door zijn rugproblemen in 2021 na zijn zware val op de Olympische Spelen, hebben de ogen geopend bij Van der Poel. "Ervoor was ik soms iets te koppig. Nu luister ik meer naar de mensen in de omkadering van de ploeg."