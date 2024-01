Sven Nys wil dringend verandering zien in het veldrijden en kijkt vooral naar Nederland

Het veldrijden is en blijft vooral een Vlaamse sport. Er zijn dan wel Nederlandse toprenners, maar de sponsors blijven achterwege.

Visma-Lease a Bike is zowat de enige Nederlandse ploeg die crossers aan de start brengt, en eigenlijk maakt de ploeg voor Wout van Aert en Fem van Empel dan nog een uitzondering. Want ambities in het veldrijden heeft de ploeg niet.

Verder zijn er, ondanks de vele Nederlandse crossers, geen ploegen uit Nederland. "Ik denk dat wij die Nederlandse ploeg eigenlijk een beetje zijn, maar we hebben een Belgische licentie", zegt Sven Nys bij In de Leiderstrui.

Nood aan Nederlandse sponsors

Met Pim Ronhaar, Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis heeft Nys namelijk drie Nederlanders in zijn team. Maar het kloppende hart van het veldrijden blijft toch Vlaanderen, ondanks dat de Nederlanders het goed doen.

"De financiële middelen komen er vandaan, maar niet alleen dat: ook de wedstrijden, zelfs de buitenlandse Wereldbekers, worden door Vlamingen georganiseerd", stelt Nys vast. Maar Nys hoopt wel op wat meer Nederlandse inbreng.

Al ziet hij niet meer verandering op komst. "Het blijft een schaatsland, op een of andere manier. Eenmaal de Nederlanders het veldrijden echt zouden gaan volgen, dan snap je niet dat ze er niet meer fan van zijn."