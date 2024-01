Eerste stap gezet in dopingdossier van renner van Visma Lease A Bike

Op 14 juni van vorig jaar werd Michel Hessmann buiten competitie betrapt op een vochtafdrijvend middel. Sinds de bekendmaking is de renner op non-actief gezet door zijn ploeg Visma Lease A Bike.

De 22-jarige Duitser Michel Hessmann ontkent dat hij bewust een verboden middel gebruikte. We zijn ondertussen een half jaar verder en er is nog steeds niets te horen bij de UCI.

Dat het dossier blijft aanslepen doet denken aan de zaak van Toon Aerts. Ook Hessmann weet nog altijd van niks van de wielerbond, maar ook het Duitse antidopingagentschap NADA liet nog niet van zich horen.

Ondertussen kreeg Hessmann van de Duitse justitie wel te horen dat er niks in de zaak ondernomen zal worden. De zaak wordt gewoon geseponeerd, zo weet WielerFlits. Er is geen of onvoldoende bewijs van een strafbaar feit.

Volgens Richard Plugge van Visma Lease A Bike ligt de oorzaak wellicht bij een vervuild supplement dat de renner nam.