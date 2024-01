Nederlandse bondscoach legt lat bijzonder hoog voor het WK veldrijden

Nederland vertrekt met een omvangrijke selectie van 35 renners naar het WK Veldrijden in het Tsjechische Tabor.

Bondscoach Gerben de Knegt mikt met zijn crossers op de wereldtitels bij de elite-mannen en vrouwen, maar ziet over de hele linie kansen op minimaal eremetaal. “Ik denk dat we echt met ambitie kunnen afreizen naar Tabor, ik ben hoopvol gestemd”, laat hij weten.

De Knegt is positief over de kansen van Nederland om met de twee elitetitels aan de haal te gaan. “Bij de mannen hebben we met Mathieu van der Poel normaal gesproken dé favoriet voor de winst in huis, maar een wedstrijd moet eerst nog maar eens gereden worden natuurlijk. Bijzonder is dat we naast Lars van der Haar ook met Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis mee zouden kunnen strijden voor een podiumplaats. Wat dat betreft hebben we er in de breedte bij de mannen lang niet zo sterk voor gestaan.”

Dat is een scenario dat bij de vrouwen de afgelopen jaren realistischer was. “Ook nu hebben we met Fem van Empel, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand vier kandidaten voor de wereldtitel in huis, die allemaal minimaal podiumwaardig zijn. Internationaal zien je wel steeds meer nieuwe namen uit andere landen, maar normaal gezien moeten we ook in deze categorie voor het hoogst haalbare kunnen gaan. We zijn gebaat bij een harde koers waarbij de sterkste renners boven komen drijven.”