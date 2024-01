Speler van Club Brugge out zich als grote wielerfan

Wielrennen is net als voetbal een heel populaire sport in ons land. Ook bekende voetballers volgen de koers van dichtbij op.

Wie sport zegt in Vlaanderen denkt al heel snel aan voetbal en wielrennen. Ook Jorne Spileers, de 19-jarige verdediger van Club Brugge, houdt enorm van de koers.

Kranten lezen doet hij niet, want zijn tijd wordt verdeeld over voetbal, studeren, leren autorijden, maar ook de koers van dichtbij opvolgen.

En dat beperkt hem niet tot enkel rondes of het veldrijden, zo maakt hij duidelijk in een interview met Het Nieuwsblad. “Ik kijk álles, van de klassiekers over de Giro tot de Vuelta”, is hij duidelijk over wat hij volgt.

En dat doet hij met een heel opvallende invalshoek. “Met sympathie voor de Belgen uiteraard. Ik heb liever dat Wout van Aert wint dan Mathieu van der Poel”, klinkt het met een grote glimlach.

Het wielrennen zit trouwens in de familie. “Mijn broer heeft nog koers gecombineerd met voetbal, af en toe ben ik weleens met hem gaan rijden”, geeft Spileers nog mee.